NVIDIA отказалась от видеокарт RTX 2060, RTX 2060 Super, GTX 1660 и GTX 1660 Super

Как сообщает китайский портал IT Home, компания NVIDIA полностью отказалась от производства четырёх видеокарт: RTX 2060, RTX 2060 Super, GTX 1660 и GTX 1660 Super. В ближайшее время крупные магазины распродадут остатки чипов, после чего найти их можно будет только на вторичных рынках.
Корпорация сфокусируется на 30-й и 40-й сериях. Как отмечают аналитики, отказ от 1660 и 2060 означает, что совсем скоро NVIDIA выпустит бюджетную замену позапрошлому поколению видеокарт. Когда именно это произойдёт, пока неизвестно. Ближайшим анонсом компании должна стать RTX 4070 Ti в начале января, так что бюджетные ускорители новой линейки представят не раньше следующего года.
GeForce RTX 2060 и GTX 1660 выпустили в 2019 году. Чипы пользовались особенно большой популярностью в среднебюджетных сборках ПК.
- 28 ноября 2022
-
22:28
-
22:04
-
21:50
-
20:12
-
20:11
-
19:16
-
19:14
-
18:45
-
18:13
-
18:01
-
17:40
-
17:24
-
17:14
-
16:51
-
16:50
-
16:24
-
16:21
-
16:06
-
15:58
-
15:46
-
15:30
-
15:00
-
14:59
-
14:30
-
14:07
-
13:50
-
13:36
-
13:23
-
13:03
-
12:38
-
12:37
-
11:45
-
11:12
-
10:41
-
10:05