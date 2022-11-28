NVIDIA отказалась от видеокарт RTX 2060, RTX 2060 Super, GTX 1660 и GTX 1660 Super

Как сообщает китайский портал IT Home, компания NVIDIA полностью отказалась от производства четырёх видеокарт: RTX 2060, RTX 2060 Super, GTX 1660 и GTX 1660 Super. В ближайшее время крупные магазины распродадут остатки чипов, после чего найти их можно будет только на вторичных рынках.

Корпорация сфокусируется на 30-й и 40-й сериях. Как отмечают аналитики, отказ от 1660 и 2060 означает, что совсем скоро NVIDIA выпустит бюджетную замену позапрошлому поколению видеокарт. Когда именно это произойдёт, пока неизвестно. Ближайшим анонсом компании должна стать RTX 4070 Ti в начале января, так что бюджетные ускорители новой линейки представят не раньше следующего года.

GeForce RTX 2060 и GTX 1660 выпустили в 2019 году. Чипы пользовались особенно большой популярностью в среднебюджетных сборках ПК.