Разработчик из России показал прогресс в создании ремейка Need for Speed: Underground 2

Российский программист Иван Новожилов и автор канала 2Unreal4Underground опубликовали процесс создания ремейка Need for Speed: Underground 2. В ролике, выложенном недавно, можно увидеть различные игровые элементы и сам геймплей.

Изначально разработка велась на движке Unreal Engine 4, а затем авторы перешли на пятую версию движка Epic Games. Работать на нём стало значительно легче, да и производительность проекта стала лучше. Помимо геймплея в видео, также демонстрируются улучшения в интерфейсе.

В проекте переработали и систему столкновений. В ремейке автомобили не будут застревать в объектах и перестали выпадать за пределы игрового мира.

Даты выхода у фанатского ремейка культовой гонки пока что нет.