Фанат воссоздал уютный российский двор в Minecraft. Интернет в восторге

Пользователь Reddit под ником DueAd6720 решил воссоздать в культовой Minecraft типичный российский двор зимой где-нибудь в глубинке. У геймера получилась очень детальная работа, передающая атмосферу самой обычной зимней картины для многих россиян. Сам игрок отметил, что вдохновился скорым наступлением самого холодного времени года.

Представляю вам свою новую работу, меня вдохновило наступление зимы, поэтому предлагаю вам почувствовать эту атмосферу вместе со мной. Старался учитывать каждую мелочь в своей работе.

Фото: Reddit

Фото: Reddit

Фото: Reddit

Фото: Reddit

Фото: Reddit

Фото: Reddit

Фото: Reddit

Фото: Reddit

Фото: Reddit

Фото: Reddit

Фото: Reddit

Скачать Post-Soviet courtyard in winter можно на специальной странице

Пользователи Reddit восторженно приняли работу автора, которая за пять дней собрала больше 24 тыс. лайков. В комментариях они отметили высокую проработку деталей и невероятную аутентичность работы.