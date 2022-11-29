Дуэйн Джонсон скупил в магазине все «Сникерсы» — в юности он их постоянно воровал

Известный актёр Дуэйн «Скала» Джонсон рассказал в социальных сетях, что посетил магазин 7-Eleven на Гавайях и скупил в нём абсолютно все батончики «Сникерс». Дело в том, что в 14 лет юный Джонсон каждый день воровал шоколадки из этого магазина.
Таким образом актёр решил вернуть долг и искупить свою вину перед магазином. Как отметил Джонсон, батончики ему требовались перед тренировкой, а денег на их покупку не было. Актёр также оплатил покупки всем людям в магазине, а купленные батончики попросил раздать бесплатно.
Фото: Социальные сети Дуэйна Джонсона
Фото: Социальные сети Дуэйна Джонсона
Фото: Социальные сети Дуэйна Джонсона
Фото: Социальные сети Дуэйна Джонсона
Фото: Социальные сети Дуэйна Джонсона
По словам «Скалы», прошлое не изменить, но если постараться, то можно внести в него какие-то позитивные моменты, чтобы оно было не таким мрачным.
Мы не можем изменить прошлое и некоторые глупости, которые мы, возможно, совершили, но время от времени мы можем улучшить сложившуюся ситуацию и, возможно, получить позитивные эмоции от людей.
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