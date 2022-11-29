Новый глава Disney Боб Айгер: мы продолжим менять этот мир к лучшему

21 ноября Disney неожиданно объявила о смене руководства: корпорацию покинул Боб Чапек. Вместо него совет директоров вернул Боба Айгера, который управлял холдингом около 20 лет и сделал его невероятно успешным.

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Новый глава Disney уже провёл встречу со своими подчинёнными и объявил курс развития компании. По словам Айгера, корпорация продолжит поддерживать меньшинства и менять этот мир к лучшему с помощью своих фильмов, игр, сериалов и другого контента.

Одни из основных ценностей наших историй — инклюзивность, принятие и терпимость. И мы не можем потерять эти особенности. Мы должны продолжить менять этот мир к лучшему.

При этом глава Disney прекрасно понимает, что всем не угодишь. Поэтому он и не надеется переубедить в чём-то людей, которые не согласны с политикой его компании. Что касается каких-либо серьёзных изменений, то о них пока говорить рано — Айгер вернулся в холдинг всего неделю назад. Первые плоды его работы мы увидим уже в 2023 году.