Новый глава Disney Боб Айгер: мы продолжим менять этот мир к лучшему

21 ноября Disney неожиданно объявила о смене руководства: корпорацию покинул Боб Чапек. Вместо него совет директоров вернул Боба Айгера, который управлял холдингом около 20 лет и сделал его невероятно успешным.
Новый глава Disney уже провёл встречу со своими подчинёнными и объявил курс развития компании. По словам Айгера, корпорация продолжит поддерживать меньшинства и менять этот мир к лучшему с помощью своих фильмов, игр, сериалов и другого контента.
Одни из основных ценностей наших историй — инклюзивность, принятие и терпимость. И мы не можем потерять эти особенности. Мы должны продолжить менять этот мир к лучшему.
При этом глава Disney прекрасно понимает, что всем не угодишь. Поэтому он и не надеется переубедить в чём-то людей, которые не согласны с политикой его компании. Что касается каких-либо серьёзных изменений, то о них пока говорить рано — Айгер вернулся в холдинг всего неделю назад. Первые плоды его работы мы увидим уже в 2023 году.
- 29 ноября 2022
-
15:36
-
15:24
-
14:59
-
14:43
-
14:09
-
13:48
-
13:42
-
13:07
-
13:05
-
12:38
-
12:34
-
11:52
-
11:24
-
11:13
-
10:21
-
10:03
-
09:31
-
00:26
- 28 ноября 2022
-
22:28
-
22:04
-
21:50
-
20:12
-
20:11
-
19:16
-
19:14
-
18:45
-
18:13
-
18:01
-
17:40
-
17:24
-
17:14
-
16:51
-
16:50
-
16:24
-
16:21