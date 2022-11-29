Самый дорогой ник в «Телеграме» купили за 104 млн рублей

В конце октября в «Телеграме» запустился аукцион юзернеймов на платформе Fragment. Издание Telegram Info подвело итоги месяца и выяснило, что самим дорогим юзернеймом стал @news. Его приобрели за 994 тыс. монет криптовалюты TON — это $ 1,76 млн или около 104 млн рублей. На втором месте домен @auto — 94,5 млн рублей. Замыкает тройку @bank — 89,3 млн рублей.

Статистика аукциона никнеймов в «Телеграме» Фото: Telegram Info

Издание опубликовало и другую занятную статистику. Так, «Телеграм» уже заработал более $ 46 млн на перепродаже никнеймов. По некоторым оценкам, это окупит примерно два месяца работы «Телеграма» и кратно превышает доход от платной подписки.

Интересно, что 10% всех выпущенных юзернеймов принадлежат всего лишь пяти крупным владельцам. У лидера целых 362 брендовых, именных и четырёхбуквенных никнейма. При этом 91% пользователей Fragment принадлежит всего один юзернейм.