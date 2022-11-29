Из-за краха майнинга цены на железо для ПК продолжают падать

По информации газеты «Коммерсантъ», из-за снижения популярности майнинга цены на некоторые комплектующие для ПК значительно снизились. Стоимость видеокарт среднего ценового сегмента год к году снизилась на 40–50%, а плат оперативной памяти — на 15%.

Также было замечено, что цены упали лишь на часть устройств, а на что-то цены увеличились. К таким устройствам относятся жёсткие диски и материнские платы.

Торговая сеть «М.Видео-Эльдорадо» сообщила, что в ноябре 2022 года цены на средние видеокарты снизились на 40% по сравнению с 2021 годом. Согласно данным Ozon, падение цен от года к году произошло аж на 50%. По словам сооснователя Encry Foundation Романа Некрасова, цены нестабильно себя вели весь год.

Если посмотреть на динамику цен в течение года, то мы увидим резкий рост в марте, потом снижение и стабилизацию к маю, затем вновь увеличение летом и, наконец, снова стабилизацию, а затем и спад осенью.

Узнать подробнее о том, что же случилось с майнингом, можно в нашем отдельном материале.