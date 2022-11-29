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Для собак выпустят настоящую игровую консоль

Для собак выпустят настоящую игровую консоль
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Издание VGC обратило внимание на разработку британского стартапа Joipaw. Он хочет выпустить игровую консоль для собак, чтобы улучшать физическое состояние животных, а также помогать им развивать умственную активность.

Изначально устройство задумывалось как средство для снятия стресса собак, когда хозяев нет дома, однако потом специалисты из Joipaw подтвердили, что занятия с консолью улучшают когнитивное развитие и отдаляют наступление собачьей деменции.

В ролике ниже можно увидеть, как собаки носом нажимают на экран и ловят кротов и других существ. В некоторых случаях устройство вознаграждает собаку лакомством.

Создатели консоли отмечают, что хотят придумать мини-игры, в которых человек мог бы соревноваться с собакой. Но каких-то конкретных идей пока нет.

Когда консоль хотят выпустить, неизвестно. Все заинтересованные могут внести предоплату в размере $ 6 и в будущем получить скидку в 5% после выхода консоли.

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