Кевин Спейси впервые с 2017 года вернётся в кино

Недавно Кевина Спейси оправдали по одному из дел о сексуальных домогательствах — культовый актёр выиграл суд на $ 40 млн. После этого артисту предъявили обвинения в трёх новых случаях насилия, однако его как будто бы потихоньку перестают игнорировать в Голливуде.

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Как сообщает издание Variety, Кевин Спейси сыграет в фильме «Контроль» таинственного и кровожадного злодея, который взял под управление машину на автопилоте. Сюжет ленты посвящён министру британского правительства, которая находится в секретной связи с премьер-министром. Однажды ночью она едет домой на машине с автопилотом и понимает, что автомобиль дистанционно угнал человек, который знает её секреты и хочет её за это наказать.

К сожалению, Спейси лишь озвучит своего персонажа, а не появится в кадре, однако это будет самая крупная роль актёра с 2017 года. Съёмки картины начнутся в начале 2023 года.