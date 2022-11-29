Опубликован целый час геймплея Need for Speed Unbound

Утром 29 ноября в раннем доступе вышла Need for Speed Unbound — новая часть в культовой гоночной серии. В рейсинг уже могут поиграть обладатели расширенного издания игры и подписчики сервиса EA Play, поэтому в сети начал появляться полноценный геймплей от пользователей. Так, блогер GamersPrey опубликовал первый час Unbound, в котором можно ознакомиться с завязкой, оценить графику и другие элементы новинки в разрешении 4К.

Мы же напомним, оценить Need for Speed Unbound можно на зарубежном аккаунте Steam через покупку подписки EA Play. Например, в Турции подписка стоит всего 40 лир (примерно 140 рублей), а годовая – 250 лир (около 820 рублей).

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Полноценный релиз Need for Speed Unbound состоится 2 декабря на ПК, PS5 и Xbox Series.