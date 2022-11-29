Crystallis и Puppey продолжат играть за Team Secret в новом сезоне Dota Pro Circuit

Киберспортивный клуб Team Secret сообщил, что керри состава по Dota 2 Ремко Crystallis Аретс сохранит место в команде на следующий сезон.
Ранее ходили слухи, что его место на лёгкой линии может занять мидер коллектива Михал Nisha Янковски, а на вторую позицию будет приглашён новый игрок.
Фото: Twitter Team Secret
Чуть ранее клуб сделал аналогичное объявление по поводу 32-летнего ветерана Team Secret, капитана Клемента Puppey Иванова. Останутся ли в составе по Dota 2 три остальных игрока (Nisha, Zayac и Resolut1on), пока неизвестно.
Вполне вероятно, чуть позже такие объявления появятся относительно остальных игроков клуба.
На чемпионате мира The International 2022 состав Team Secret по Dota 2 занял второе место, уступив в финале Tundra Esports (0:3), и заработал более $ 2,4 млн.
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