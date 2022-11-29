Фанаты считают, что уже знают сюжет дополнения для Cyberpunk 2077

После короткого трейлера дополнения Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 фанаты принялись выяснять, о чём оно вообще может быть. В ролике главная героиня клянётся в верности Новым Соединённым Штатам Америки, после чего Джонни Сильверхэнд говорит, что присяга была плохой идеей.
Как считают фанаты, будущее дополнение будет посвящено Джефферсону Пералесу — мэру Найт-сити. В оригинальной игре выясняется, что его разум пытаются переписать и буквально взять под контроль. Об этом можно узнать из квеста «Бунраку» (Dream On), в котором главный герой берёт след таинственных злоумышленников, но находит лишь список их возможных жертв.
Одной из них числится девушка по имени Liberty Patel (Либерти Пател), которая может быть напрямую связана с будущим дополнением. Пользователи всерьёз обсуждают то, что именно она появляется в виде энграммы в самом конце тизера — то есть девушка будет в голове главного героя как Джонни Сильверхэнд. В качестве доказательств геймеры приводят то, что Либерти Пател числится в компьютере мэра Джефферсона Пералеса. Оказывается, она была частью его предвыборной команды, однако в какой-то момент он её уволил по неизвестной причине. Возможно, именно её истории и будет посвящено расширение Phantom Liberty.
Либерти Пател?
Фото: CD Projekt RED
Конечно, это всё больше походит на типичные фанатские теории. Тем более что квест-директор Cyberpunk 2077 Павел Саско уже говорил, что сюжетная линия Пералесов завершена. Впрочем, может быть, он просто лукавил? Узнаем уже в 2023 году.
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