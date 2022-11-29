Месси добавили в Call of Duty: Warzone 2 и Modern Warfare 2
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В Call of Duty: Modern Warfare 2 и Call of Duty: Warzone 2 добавили последнего обещанного футболиста — Месси. Комплект с ним, включающий восемь предметов, обойдётся в 2400 монет (1500 рублей). Напрямую в России нельзя купить монеты COD.
Что входит в состав комплекта?
Оперативник Месси
Фото: Activision
Добивание в стиле Месси
Чертёж для пистолета-пулемёта в стиле Месси
Чертёж для пистолета-пулемёта в стиле Месси
Скин для техники в стиле Месси
Брелок для оружия в стиле Месси
Стикер на оружие в стиле Месси
Анимированная эмблема профиля в стиле Месси
Прямо сейчас в разгар чемпионата мира по футболу — 2022 в Катаре в Call of Duty также проходит празднование ЧМ. Там проводят опросы среди игроков — что-то вроде ставок на команды, которые победят в ближайших матчах. За победу дают тематические награды, а за череду правильных предсказаний — более весомые призы.
Новость по темеВ Call of Duty: Warzone 2 делают ставки на матчи ЧМ-2022
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