Второй сезон Overwatch 2 посвятили Древней Греции. Вышел новый трейлер

Blizzard представила трейлер второго сезона Overwatch 2, который стартует уже 6 декабря. В нём представили первый взгляд на новые образы героев, посвящённые древнегреческой мифологии и Рождеству, и даже представили второй мифический скин. Он достался Королеве.

Из нововведений — новая карта (Гималаи), новый герой (танк Раматтра), новый боевой пропуск с большим числом наград и большими возможностями для получения уровней. Также разработчики намерены представить больше бесплатных наград для тех, кто не готов или не хочет платить.

Ещё пообещали 5 января запустить временное событие «Битва за Олимп», но никаких деталей мероприятия не раскрыли.

Overwatch 2 вышла в октябре на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch и ПК. Запуск оказался очень проблемным по многим причинам. Многие недовольны тем, в каком направлении развивают шутер. Он, кстати, теперь условно-бесплатный.