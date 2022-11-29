Сериал «Уэнсдей» показал самый успешный старт в истории англоязычных шоу Netflix

Netflix объявил, что с 21 по 27 ноября количество часов просмотра сериала «Уэнсдей» составило 341,2 млн. Это наивысший старт среди англоязычных сериалов онлайн-кинотеатра — ранее рекорд принадлежал четвёртому сезону «Очень странных дел» с показателем в 335 млн часов. Самым популярным стартом в истории Netflix всё ещё остаётся южнокорейское шоу «Игра в кальмара» — 571 млн часов.
«Уэнсдей» не только смог улучшить результат «Очень странных дел» по просмотрам, но и возглавить топ в 83 странах мира. Сериал высоко оценили не только зрители Netflix, но и обычные пользователи. Так, средняя оценка на отечественном «Кинопоиске» составляет 8,2/10, на зарубежном IMDb — 8,5/10.
«Уэнсдей» — сериал Тима Бёртона по «Семейке Аддамс». Шоу рассказывает о дочери Мортиши и Гомеса Аддамсов, которую отправляют в Академию Невермор, где встретились её родители. Первый сезон доступен на Netflix с оригинальной озвучкой и русскими субтитрами.
- 29 ноября 2022
-
23:35
-
22:08
-
21:36
-
21:25
-
21:15
-
20:42
-
20:24
-
19:58
-
19:36
-
19:06
-
18:31
-
18:13
-
17:59
-
17:57
-
17:31
-
17:08
-
16:38
-
16:20
-
16:10
-
15:36
-
15:24
-
14:59
-
14:43
-
14:09
-
13:48
-
13:42
-
13:07
-
13:05
-
12:38
-
12:34
-
11:52
-
11:24
-
11:13
-
10:21
-
10:03