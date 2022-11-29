Сериал «Уэнсдей» показал самый успешный старт в истории англоязычных шоу Netflix

Netflix объявил, что с 21 по 27 ноября количество часов просмотра сериала «Уэнсдей» составило 341,2 млн. Это наивысший старт среди англоязычных сериалов онлайн-кинотеатра — ранее рекорд принадлежал четвёртому сезону «Очень странных дел» с показателем в 335 млн часов. Самым популярным стартом в истории Netflix всё ещё остаётся южнокорейское шоу «Игра в кальмара» — 571 млн часов.

«Уэнсдей» не только смог улучшить результат «Очень странных дел» по просмотрам, но и возглавить топ в 83 странах мира. Сериал высоко оценили не только зрители Netflix, но и обычные пользователи. Так, средняя оценка на отечественном «Кинопоиске» составляет 8,2/10, на зарубежном IMDb — 8,5/10.

«Уэнсдей» — сериал Тима Бёртона по «Семейке Аддамс». Шоу рассказывает о дочери Мортиши и Гомеса Аддамсов, которую отправляют в Академию Невермор, где встретились её родители. Первый сезон доступен на Netflix с оригинальной озвучкой и русскими субтитрами.