У мультфильма про братьев Марио появился большой трейлер
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Nintendo провела тематическую презентацию Direct, где представила уже второй трейлер мультфильма по мотивам Super Mario Bros. На этот раз показали больше культовых персонажей, среди которых и первый взгляд на Принцессу Пич (Анна-Тейлор Джой) и Донки Конга (Сет Роген).
За создание ленты отвечает студия Illumination — она наиболее известна по сверхуспешным проектам «Гадкий Я» и «Миньоны», но теперь компания хочет выйти на новое поприще. Мультфильм про братьев Марио долгое время был в работе совместно с Nintendo.
Премьера The Super Mario Bros. Movie состоится 7 апреля 2023 года. В России официально мультфильм не покажут. Главные роли исполняют Крис Пратт (Марио), Чарли Дэй (Луиджи), Джек Блэк (Боузер) и другие.
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