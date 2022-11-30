У мультфильма про братьев Марио появился большой трейлер

Nintendo провела тематическую презентацию Direct, где представила уже второй трейлер мультфильма по мотивам Super Mario Bros. На этот раз показали больше культовых персонажей, среди которых и первый взгляд на Принцессу Пич (Анна-Тейлор Джой) и Донки Конга (Сет Роген).

За создание ленты отвечает студия Illumination — она наиболее известна по сверхуспешным проектам «Гадкий Я» и «Миньоны», но теперь компания хочет выйти на новое поприще. Мультфильм про братьев Марио долгое время был в работе совместно с Nintendo.

Премьера The Super Mario Bros. Movie состоится 7 апреля 2023 года. В России официально мультфильм не покажут. Главные роли исполняют Крис Пратт (Марио), Чарли Дэй (Луиджи), Джек Блэк (Боузер) и другие.