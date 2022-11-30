В Dota 2 вышел балансный патч 7.32d: изменены больше половины персонажей
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Ночью 30 ноября разработчики Dota 2 из компании Valve добавили в популярную MOBA обновление, которое изменило игровой баланс. Патч уже доступен для загрузки в Steam.
Версия 7.32d внесла в игровой процесс более 200 небольших правок. В частности, были изменены отдельные способности, таланты и характеристики более чем 60 героев, включая Axe, Marci, Primal Beast и Treant Protector.
Помимо этого, Valve исправила несколько багов и ошибок в описании способностей, а также переработала несколько предметов. Например, Boots of Bearing и Drum of Endurance стали стоить дешевле на 50 единиц золота.
Ознакомиться с полным списком изменений обновления 7.32d для Dota 2 на русском языке можно на официальном сайте игры.
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