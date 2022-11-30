«Они все кинозвёзды». Сэмюэл Л. Джексон заступился за актёров, снимающихся в Marvel
Поделиться
Недавно известный режиссёр Квентин Тарантино резко высказался об актёрах, снимающихся в фильмах Marvel Studios. По мнению постановщика, настоящими звёздами можно считать героев, к примеру, Тора или Халка, но не самих актёров, играющих их.
Эти слова восприняли бурно и стали обсуждать. Одним из первых отреагировал звезда фильма «Шан-Чи и легенда десяти колец» Симу Лю. Он не согласился со словами Тарантино, а недавно это сделал и Сэмюэл Л. Джексон. Как отметил актёр, люди, играющие героев в Marvel — настоящие кинозвёзды.
Чтобы играть этих персонажей, нужны актёры, а признаком «звёздности», что, считается ровное сидение на заднице? О чём мы вообще говорим? Для меня не будет противоречием сказать, что все эти актёры — звёзды. Чедвик Боузман — Чёрная пантера. Это факт, и он настоящая звезда.
Сэмюэл Л. Джексон в Marvel играет Ника Фьюри. В следующий раз персонажа можно будет увидеть в сериале «Секретное вторжение». Шоу выйдет в начале 2023 года.
Комментарии
- 30 ноября 2022
-
09:36
-
03:04
-
01:06
- 29 ноября 2022
-
23:35
-
22:08
-
21:36
-
21:25
-
21:15
-
20:42
-
20:24
-
19:58
-
19:36
-
19:06
-
18:31
-
18:13
-
17:59
-
17:57
-
17:31
-
17:08
-
16:38
-
16:20
-
16:10
-
15:36
-
15:24
-
14:59
-
14:43
-
14:09
-
13:48
-
13:42
-
13:07
-
13:05
-
12:38
-
12:34
-
11:52
-
11:24
Партнерский контент