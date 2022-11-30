Появились красочные постеры с героями мультфильма про братьев Марио

Прошедшей ночью Nintendo показала второй трейлер экранизации Super Mario Bros. Чуть позже в сети опубликовали персональные постеры ленты, на которых можно увидеть главных персонажей.

В их числе: Марио, Луиджи, Боузер, принцесса Пич, Тоад и Донки Конг. У каждого постера собственная цветовая палитра, а в целом они выглядят ярко.

Фото: Universal Pictures

Фото: Universal Pictures

Фото: Universal Pictures

Фото: Universal Pictures

Фото: Universal Pictures

Фото: Universal Pictures

Разработкой экранизации культовой Super Mario Bros. занимаются Nintendo и студия Illumination — она наиболее известна по «Гадкому Я» и «Миньонам».

Пич озвучила Аня Тейлор-Джой, Донки Конга озвучил Сет Роген, голос Марио подарил Крис Пратт, а Боузера сыграл Джек Блэк. Премьера мультфильма состоится 7 апреля 2023 года. До премьеры нас, вероятно, порадуют и другими рекламными материалами.