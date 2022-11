Авторы Marvel's Midnight Suns полностью готовы к релизу игры

Разработчики тактической игры Marvel's Midnight Suns из студии Firaxis опубликовали релизный трейлер тайтла. Игра полностью готова к релизу, разработчики ждут, когда смогут выпустить её.

В релизном трейлере авторы показали завязку сюжета. История будет посвящена тому, как известные герои Marvel сразятся с матерью демонов по имени Лилит. Ещё в ролике продемонстрировали несколько эффектных кат-сцен.

Тайтл будет доступен 2 декабря на ПК, PS5 и Xbox Series, а в 2023 году тактика доберётся до PS4, Xbox One и Nintendo Switch. Примечательно, что релиз игры состоится в один день в двумя другими гигантами: Need for Speed Unbound и The Callisto Protocol.

Кому одновременный релиз пойдет на пользу, а кому нет — узнаем через пару дней.