Сделку Microsoft и Activision Blizzard одобрили в ещё одной стране

Сделку Microsoft и Activision Blizzard уже одобрили две страны: Саудовская Аравия и Бразилия. А недавно с покупкой Activision Blizzard согласились и в Сербии. Об этом сообщило агентство Reuters.

На данный момент больше всего вопросов соглашение вызывает у регуляторов из США и Великобритании. Они не думают, что поглощение положительно повлияет на ситуацию в индустрии. Также против поглощения активно выступает Sony, которая боится потерять Call of Duty как бренд.

После покупки Activision Blizzard все франшизы компании перейдут под крыло Microsoft. Одни видят в этом положительные стороны, а другие воспринимают покупку отрицательно.

Если всё пройдёт без проблем, то сделка завершится до 30 июня 2023 года.