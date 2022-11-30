Сделку Microsoft и Activision Blizzard одобрили в ещё одной стране
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Сделку Microsoft и Activision Blizzard уже одобрили две страны: Саудовская Аравия и Бразилия. А недавно с покупкой Activision Blizzard согласились и в Сербии. Об этом сообщило агентство Reuters.
На данный момент больше всего вопросов соглашение вызывает у регуляторов из США и Великобритании. Они не думают, что поглощение положительно повлияет на ситуацию в индустрии. Также против поглощения активно выступает Sony, которая боится потерять Call of Duty как бренд.
После покупки Activision Blizzard все франшизы компании перейдут под крыло Microsoft. Одни видят в этом положительные стороны, а другие воспринимают покупку отрицательно.
Если всё пройдёт без проблем, то сделка завершится до 30 июня 2023 года.
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