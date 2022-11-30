«Это была ярость, которую я сдерживал очень долго». Уилл Смит — о пощёчине на «Оскаре»

Прямо сейчас Уилл Смит находится в пресс-туре своего будущего фильма «Освобождение» — лента расскажет о рабе по кличке «выпоротый Питер», который во времена Гражданской войны в США бежал на Север, преодолев за десять дней путь длиной в 207 километров. Одной из главных тем, которые он обсуждает с журналистами, стала пощёчина Крису Року на «Оскаре-2022». Ведь она сильно ударила не только по лицу комика, но и по репутации самого актёра.
В интервью Daily Show Смит впервые рассказал о том, что чувствовал в ту ночь. По словам актёра, он буквально вышел из себя в тот ужасный момент, но это нисколько не оправдывает его поведение.
Это была ужасная ночь, как вы можете себе представить. В тот день произошло много всего, но, в конце концов, я просто вышел из себя… Вы просто не знаете, что происходило в моей голове, и что я переживал в ту ночь… Но это нисколько не оправдывает моё поведение.
Уилл заявил, что всю жизнь старался не влезать в конфликтные ситуации и пытался сдерживать приступы гнева. Актёр вспомнил своё трудное детство, в котором его отец поднимал руку на маму — и артист вовсе не хотел повторять его судьбу.
В моей голове было много всего… Это был маленький мальчик, который смотрел, как отец избивает его мать… Все эти воспоминания выплеснулись наружу в тот момент. Это совсем не тот человек, каким я хотел бы быть. Это была ярость, которую я сдерживал очень долго.
Смит в очередной раз извинился за своё поведение и заявил, что больше всего переживал за «Освобождение». Он опасался, что за проступок накажут не только его, но и картину, в которую сотни людей вложили много усилий. Однако этого не произошло — актёра всё же не отменили.
Премьера драмы «Освобождение» состоится 2 декабря в кинотеатрах по всему миру. 9 декабря лента выйдет и на стриминговом сервисе Apple TV+.
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