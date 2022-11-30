«Это было эмоционально, я рыдала». Зои Салдана — об «Аватаре 2»

Вторая часть «Аватара» — один из самых ожидаемых и важных фильмов 2022 года. На ленту возлагают большие надежды, а верить в успех картины помогают актёры, которые раскрывают его детали до премьеры. Недавно Зои Салдана, сыгравшая Нейтири в «Аватаре», рассказала о сиквеле.

Актриса посетила The Tonight Show с Джимми Фэллоном и отметила, что до сих пор пытается переварить в голове весь фильм после его просмотра. По словам Салданы, она буквально «рыдала».

Я все ещё перевариваю его. Это очень эмоционально. Удивлена, что мои ресницы остались на месте. Я рыдала. Это действительно нечто особенное.

В фильме много времени уделят взаимоотношениям персонажей, а также затронут тему семьи. Видимо, подобное действительно может вызвать сильнейшие эмоции.

«Аватар: Путь воды» выйдет 16 декабря. В России премьеру ждать не стоит.

Отрывок из интервью, в котором идёт речь про фильм