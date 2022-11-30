В России начали тратить куда больше денег на донаты и покупки в играх

Агентство ТАСС поделилось статистикой, которую предоставил сервис ЮMoney. Согласно ей, в 2022 году люди активнее донатят стримерам. За десять месяцев этого года оборот пожертвований платформе ЮStream составил почти 39 млн рублей. Это на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Есть информация и с другого популярного сервиса, DonationAlerts. Объём донатов на нём вырос на 27%, а люди жертвуют стримерам на 20% больше. Отмечается, что вместе с донатами люди стали чаще покупать в игровых магазинах.

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Так, рост составил 58% по сравнению с аналогичным периодом за 2021 год, а обороты магазинов выросли на 63%. Увеличилась и средняя сумма, на которую геймеры обычно закупались. коммерческий директор ЮMoney Дмитрий Кармишин пояснил, что у российской игровой индустрии есть шансы стать сильной.

Весной российские геймеры столкнулись с ограничениями в работе крупнейших магазинов видеоигр. Но у российской игровой индустрии есть возможность стать более диверсифицированной и сильной, если компании смогут преодолеть новые вызовы.

Также появились данные и об игровых предпочтениях россиян. Информацию предоставили аналитики Rambler&Co. Больше всего в России любят играть на ПК.