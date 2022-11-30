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Для FIFA 23 вышел пятый патч. Голкиперы стали куда умнее

Для FIFA 23 вышел пятый патч. Голкиперы стали куда умнее
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EA Sports выпустила пятый патч для FIFA 23. И в этот раз он вновь посвящён исправлению различных ошибок, о которых пользователи сообщали ещё на релизе. Так, авторы исправили сразу несколько багов со вратарями — они теперь будут куда лучше реагировать на прострелы и пасы в штрафной площади. Кроме того, судья будет более аккуратен в назначении пенальти, если произошёл контакт голкипера и нападающего.

Разработчики исправили ошибки в дриблинге у некоторых футболистов — ранее они могли пробежать мимо мяча в очевидной ситуации. Помимо геймплейных изменений авторы устранили неверное отображение статистики в режиме Ultimate Team, обновили множество форм, лиц, стадионов и других элементов, а также улучшили стабильность режима World Cup. С полным списком изменений можно ознакомиться в самой игре — сообщение с исправлениями появится в главном меню.

Обновление уже доступно на ПК и консолях. Разработчики заявили, что продолжат исправлять ошибки и поблагодарили геймеров за поддержку в их нахождении.

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