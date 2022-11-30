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Илон Маск отложил запуск платной подписки «Твиттера». Он не хочет платить Apple

Илон Маск отложил запуск платной подписки «Твиттера». Он не хочет платить Apple
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Вчера Илон Маск рассказал о своих разбирательствах с Apple. Корпорация пригрозила удалить «Твиттер» из App Store, но конкретных причин этого не назвала. Также миллиардер сообщил о секретном налоге в 30%, который Apple взимает с пользователей при оплате различных услуг в социальной сети.

Видимо, это стало последней каплей, после чего Маск решил отложить запуск платной подписки Twitter Blue, старт которой намечался ещё на вчерашний день. Приобрести подписку в социальной сети можно было только через сам «Твиттер». Судя по всему, миллиардер не намерен платить Apple налог.

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После покупки «Твиттера» многие пользователи думали, что Илон Маск начнёт улучшать соцсеть, но пока всё становится только хуже. Миллиардер заплатил за компанию $ 44 млрд.

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