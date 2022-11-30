Microsoft улучшила работу игр на Windows 11, но не для всех

В конце сентября Microsoft выпустила большое обновление Windows 11 под названием 22H2. Разработчики исправили множество ошибок и добавили функции, которые есть в Windows 10 и Windows 7. К сожалению, апдейт серьёзно снижает производительность и вызывает подтормаживания в играх. Microsoft подтвердила проблему только в середине ноября и предложила временное решение.
30 ноября компания наконец-то выпустила первое исправление, которое должно повысить производительность во многих играх. Для этого нужно зайти в «Обновления WIndows» и загрузить превью-версию патча KB5020044. В Microsoft отметили, что апдейт возвращает достойную производительность далеко не во всех играх — пользователи с определёнными тайтлами в своих библиотеках пока не смогут перейти на версию 22H2, вышедшую в сентябре.
Когда авторы полностью исправят производительность в Windows 11, неизвестно. В Microsoft заявили, что упорно работают над обновлениями и планируют исправить это недоразумение в кратчайшие сроки.
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