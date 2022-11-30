Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Microsoft улучшила работу игр на Windows 11, но не для всех

Microsoft улучшила работу игр на Windows 11, но не для всех
Комментарии

В конце сентября Microsoft выпустила большое обновление Windows 11 под названием 22H2. Разработчики исправили множество ошибок и добавили функции, которые есть в Windows 10 и Windows 7. К сожалению, апдейт серьёзно снижает производительность и вызывает подтормаживания в играх. Microsoft подтвердила проблему только в середине ноября и предложила временное решение.

30 ноября компания наконец-то выпустила первое исправление, которое должно повысить производительность во многих играх. Для этого нужно зайти в «Обновления WIndows» и загрузить превью-версию патча KB5020044. В Microsoft отметили, что апдейт возвращает достойную производительность далеко не во всех играх — пользователи с определёнными тайтлами в своих библиотеках пока не смогут перейти на версию 22H2, вышедшую в сентябре.

Когда авторы полностью исправят производительность в Windows 11, неизвестно. В Microsoft заявили, что упорно работают над обновлениями и планируют исправить это недоразумение в кратчайшие сроки.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022