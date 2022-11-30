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Джо Пеши получил серьёзный ожог на съёмках культового «Один дома 2»

Джо Пеши получил серьёзный ожог на съёмках культового «Один дома 2»
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Джо Пеши признался, что во время съёмок сцены с огненной ловушкой в «Один дома 2» он получил сильный ожог головы. Об этом 79-летний актёр рассказал журналистам издания People в рамках празднования 30-летия рождественской комедии «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке».

По словам Пеши, синяков, ушибов и мелких травм на съёмках комедий, где подразумевается физический юмор, избежать невозможно. Он отметил, что съёмка поджога головы, при всём огромном опыте артиста, была для него крайне сложной и опасной. Эпизод с горящей головой — единичный случай, когда Джо выполнял опасный трюк самостоятельно, без помощи профессиональных каскадёров.

В дополнение к ожидаемым шишкам, синякам и боли, я получил серьёзные ожоги на макушке в сцене с горящей шляпой Гарри.

Актёр отмечает, что воспроизвести дух первых двух частей «Один дома» в наше время невозможно. Потому что за 30 лет в мире и в киноиндустрии поменялось практически всё. Но Пеши не исключает, что может вернуться к образу грабителя Гарри в будущем.

Я думаю, что трудно повторить не только успех, но и общую добрую наивность оригинальных фильмов «Один дома». Сейчас другое время, взгляды и приоритеты.

Джо Пеши снялся в первых двух частях «Один дома». Актёр также более сорока лет сотрудничает с Мартином Скорсезе. Он сыграл у режиссёра в «Бешеном быке», «Славных парнях», «Казино» и в других картинах.

«Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке» с Маколеем Калкиным, Джо Пеши и Дэниелом Стерном вышел 15 ноября 1992 года и сразу стал хитом проката.

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