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Продажи видеокарт AMD упали до минимума за 20 лет. Их никто не покупает

Продажи видеокарт AMD упали до минимума за 20 лет. Их никто не покупает
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Продажи видеокарт AMD в 2022 году показали самый низкий результат за всю историю компании. Доля рынка видеоускорителей компании составляет всего 10% от общего количества продаваемых карт — это самый худший показатель за 20 лет.

Фото: Twitter

При этом NVIDIA буквально захватила рынок — девять из 10 купленных видеокарт в прошедшем квартале текущего финансового года — уценённые карты RTX 3000 и новый модельный ряд RTX 4000.

Эксперты отмечают, что в начале 2018-го, после первого крупного обвала криптовалютного рынка, оборот AMD вырос на 35%, но менее чем через год показатели просели на 20%.

Недавно стало известно, что NVIDIA полностью отказалась от производства четырёх видеокарт: RTX 2060, RTX 2060 Super, GTX 1660 и GTX 1660 Super. В ближайшее время крупные магазины распродадут остатки чипов, после чего найти их можно будет только на вторичных рынках.

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