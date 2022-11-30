Продажи видеокарт AMD упали до минимума за 20 лет. Их никто не покупает

Продажи видеокарт AMD в 2022 году показали самый низкий результат за всю историю компании. Доля рынка видеоускорителей компании составляет всего 10% от общего количества продаваемых карт — это самый худший показатель за 20 лет.
Фото: Twitter
При этом NVIDIA буквально захватила рынок — девять из 10 купленных видеокарт в прошедшем квартале текущего финансового года — уценённые карты RTX 3000 и новый модельный ряд RTX 4000.
Эксперты отмечают, что в начале 2018-го, после первого крупного обвала криптовалютного рынка, оборот AMD вырос на 35%, но менее чем через год показатели просели на 20%.
Недавно стало известно, что NVIDIA полностью отказалась от производства четырёх видеокарт: RTX 2060, RTX 2060 Super, GTX 1660 и GTX 1660 Super. В ближайшее время крупные магазины распродадут остатки чипов, после чего найти их можно будет только на вторичных рынках.
- 30 ноября 2022
-
17:26
-
17:24
-
17:03
-
16:22
-
16:06
-
15:32
-
15:27
-
14:55
-
14:42
-
14:18
-
13:57
-
13:55
-
13:36
-
13:15
-
13:10
-
12:38
-
12:30
-
11:59
-
11:15
-
10:33
-
10:15
-
09:36
-
03:04
-
01:06
- 29 ноября 2022
-
23:35
-
22:08
-
21:36
-
21:25
-
21:15
-
20:42
-
20:24
-
19:58
-
19:36
-
19:06
-
18:31