Ремейк «Ведьмака» появится не раньше «Ведьмака 4»

У CD Projekt RED сейчас много работы. Команда трудится над дополнением к Cyberpunk 2077, работает над новой частью «Ведьмака», а вдобавок делает ремейк первой части франшизы. Недавно во время финансового отчёта президент и генеральный директор компании Адам Кичиньски сообщил, что ремейк выйдет позже новой номерной части.

По словам Кичиньского, такое решение приняли из-за того, что в ремейке хотят использовать технологии из «Ведьмака 4». Новая часть франшизы носит кодовое название Polaris.

Возвращаясь к вопросу о ремейке «Ведьмака». Да, он выйдет после «Ведьмака 4». Я думаю, что ремейк «Ведьмака» будет в значительной степени основан на технологиях Polaris. Именно поэтому он выйдет только после него.

Polaris находится на очень ранней стадии разработки. Ожидается, что релиз состоится не раньше 2025 года, а значит, ремейк, похоже, придётся подождать до 2026-го. Разработка тайтла ведётся на движке Unreal Engine 5.