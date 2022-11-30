Критики в восторге Marvel’s Midnight Suns, новой тактики от авторов XCOM 2

Уже 2 декабря состоится премьера сразу трёх крупных игр. Однако только Marvel’s Midnight Suns сможет похвастаться обзорами критиков до выхода игры. И они уже появились. Без сюрпризов у разработчиков XCOM получилась сделать великолепную тактику.
Журналисты в один голос хвалят все элементы боевой системы — она сильно поменялась, по сравнению с XCOM 2. Тут нет ни шанса попадания (супергерои всегда попадают) и сюда же внедрили систему карточек — по факту это набор способностей. Как признавались разработчики, они вдохновлялись Slay the Spire.
Спорным моментом стала другая половина Midnight Suns — социальная. В специальном особняке обитают все герои и с ними можно вести диалоги, выстраивать отношения и проводить время. Некоторым критикам эта часть не очень понравилась — но большинству она пришлась по душе.
В целом Marvel’s Midnight Suns называют одним из главных сюрпризов 2022 года. У игры 83 балла на OpenCritic (сейчас средняя оценка прыгает от 82 до 90 баллов).
Игра выходит 2 декабря на ПК, PS5 и Xbox Series. В 2023 году тактика доберётся до PS4, Xbox One и Nintendo Switch.
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