Team Secret назвала имена ещё двух игроков состава по Dota 2 на сезон 2022/23
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Киберспортивный клуб Team Secret продолжает публиковать в соцсетях представления игроков, которые будут выступать за команду в новом сезоне Dota Pro Circuit.
Вчерашняя серия постов дала понять, что в коллективе остаются Crystallis и Puppey. Сегодня же стало известно, что игроков сложной линии «секретные» тоже менять не будут — и оффлейнер Роман Resolut1on Фоминок, и саппорт Бакыт Zayac Эмилжанов продолжат выступления за Team Secret.
Не раскрыта на данный момент только позиция мидера. В прошлом сезоне на второй позиции выступал Михал Nisha Янковски, однако в сообществе появлялись слухи о том, что киберспортсмен может уйти в другую команду.
Состав Team Secret по Dota 2 на сезон 2022/23:
- Ремко Crystallis Аретс;
- ???;
- Роман Resolut1on Фоминок;
- Бакыт Zayac Эмилжанов;
- Клемент Puppey Иванов.
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