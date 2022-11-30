Team Secret назвала имена ещё двух игроков состава по Dota 2 на сезон 2022/23

Киберспортивный клуб Team Secret продолжает публиковать в соцсетях представления игроков, которые будут выступать за команду в новом сезоне Dota Pro Circuit.

Вчерашняя серия постов дала понять, что в коллективе остаются Crystallis и Puppey. Сегодня же стало известно, что игроков сложной линии «секретные» тоже менять не будут — и оффлейнер Роман Resolut1on Фоминок, и саппорт Бакыт Zayac Эмилжанов продолжат выступления за Team Secret.

Не раскрыта на данный момент только позиция мидера. В прошлом сезоне на второй позиции выступал Михал Nisha Янковски, однако в сообществе появлялись слухи о том, что киберспортсмен может уйти в другую команду.

Состав Team Secret по Dota 2 на сезон 2022/23: