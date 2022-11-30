Marvel рассказала о создании героев для FIFA 23 Ultimate Team

EA Sports совместно с Marvel создала специальный комикс, представляющий легендарных футболистов в виде супергероев, словно они сошли со страниц комиксов. Героев создавали профессиональные художники из Marvel. В этой масштабной работе они учитывали особенности и умения всех представленных футболистов. Об этом авторы рассказали в специальном ролике.

Карточки «путь к славе» добавили в FIFA 23 в начале чемпионата мира по футболу — 20 ноября. Лучшими игроками ивента вновь стали Руди Фёллер и Диего Форлан с рейтингом 91. Чуть хуже оценили навыки Лусио и Жан-Пьера Папена — 90. Самым низкорейтинговым футболистом стал Питер Крауч — 86.

Недавно в FIFA 23 Ultimate Team началась Чёрная пятница. Сама игра поступила в продажу 30 сентября на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и ПК.