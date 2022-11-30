Джеймс Кэмерон готов снять «Аватара 6» и «Аватара 7»

16 декабря в прокат выходит «Аватар: Путь воды» — продолжение нашумевшего «Аватара» 2009 года. Недавно режиссёр Джеймс Кэмерон рассказал, что в 2024 году должен выйти «Аватар 3», а в 2026-м постановщик обещает выпустить четвёртую часть киносаги. Съёмки обоих проектов уже завершены.

Кэмерон отметил, что у него уже готов сценарий пятой части киносаги. Постановщик заявил, что если мир потребует «Аватар 6» и «Аватар 7», а вышедшие сиквелы окупятся в прокате, то продолжения обязательно увидят свет. Но для реализации этой идеи ему нужно найти достойного преемника.

К тому времени мне будет 89. Очевидно, что я не смогу бесконечно снимать фильмы «Аватар», они требуют массу энергии. Мне нужно научить кого-нибудь, как это делать.

Режиссёр уверен, что за свою карьеру он успеет снять ещё пять-шесть фильмов, и три из них точно будут продолжениями «Аватара».