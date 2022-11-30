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Видео: Вещь из сериала «Уэнсдей» гуляет по Нью-Йорку и пугает людей

Видео: Вещь из сериала «Уэнсдей» гуляет по Нью-Йорку и пугает людей
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Пожалуй, главной звездой сериала «Уэнсдей» стала Вещь — жуткий персонаж в виде руки. Многие шутки в шоу связаны именно с его эффектным появлением. Кроме того, он помогает самой Уэнсдей на протяжении всех восьми серий, поэтому неудивительно, что Вещь стал настолько популярным героем среди фанатов вселенной.

В Netflix прекрасно понимали «мемный» потенциал героя, поэтому записали вместе с ним промо-ролик. В нём он гуляет по Нью-Йорку, пугает местных жителей, показывает неприличные жесты и в целом весело проводит время.

«Уэнсдей» — сериал Тима Бёртона по «Семейке Аддамс». Шоу рассказывает о дочери Мортиши и Гомеса Аддамсов, которую отправляют в Академию Невермор, где встретились её родители. Проект показал самый успешный старт среди всех англоязычных шоу Netflix.

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Сериал «Уэнсдей» показал самый успешный старт в истории англоязычных шоу Netflix
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