Режиссёр «Халка» и «Жизнь Пи» снимет фильм о жизни Брюса Ли
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По информации издания Deadline, режиссёр Энг Ли, снявший «Халка» 2003 года и драматический фильм «Жизнь Пи», поработает над биографической лентой про известного актёра и мастера боевых искусств Брюса Ли.
Роль самого Брюса Ли исполнит сын режиссёра Мэйсон Ли. По словам Энга Ли, он давно мечтал снять фильм о Брюсе Ли. Постановщик назвал актёра культовым и оставившим большой след как в китайской, так и в американской культурах.
Энг Ли с женой и сыном Мэйсоном Ли
Фото: Ashley Pon/Getty Images
Сценарий ленты пишет Дэн Фаттерман, но о чём конкретно будет фильм, неизвестно.
Будучи ни полностью американцем, ни полностью китайцем, Брюс Ли был мостиком между Востоком и Западом, подаривший миру китайское кунг-фу. Я чувствую, что обязан рассказать историю этого блестящего, уникального человека, который благодаря труду воплотил все свои мечты в реальность.
У картины пока что нет даже примерной даты выхода.
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