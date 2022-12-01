Режиссёр «Халка» и «Жизнь Пи» снимет фильм о жизни Брюса Ли

По информации издания Deadline, режиссёр Энг Ли, снявший «Халка» 2003 года и драматический фильм «Жизнь Пи», поработает над биографической лентой про известного актёра и мастера боевых искусств Брюса Ли.

Роль самого Брюса Ли исполнит сын режиссёра Мэйсон Ли. По словам Энга Ли, он давно мечтал снять фильм о Брюсе Ли. Постановщик назвал актёра культовым и оставившим большой след как в китайской, так и в американской культурах.

Энг Ли с женой и сыном Мэйсоном Ли Фото: Ashley Pon/Getty Images

Сценарий ленты пишет Дэн Фаттерман, но о чём конкретно будет фильм, неизвестно.

Будучи ни полностью американцем, ни полностью китайцем, Брюс Ли был мостиком между Востоком и Западом, подаривший миру китайское кунг-фу. Я чувствую, что обязан рассказать историю этого блестящего, уникального человека, который благодаря труду воплотил все свои мечты в реальность.

У картины пока что нет даже примерной даты выхода.