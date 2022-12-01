Star Wars Eclipse будет сильно отличаться от Detroit: Become Human

Недавно глава студии Quantic Dream Дэвид Кейдж дал интервью японскому подразделению IGN и рассказал о следующей игре команды, Star Wars Eclipse. По словам Кейджа, тайтл по «Звёздным войнам» не будет рескином Detroit: Become Human.

Кейдж отметил, что Star Wars Eclipse и Detroit: Become Human — две абсолютно разные игры, однако опыт работы над вторым проектом помогает Quantic Dream делать новый тайтл. Также Дэвид Кейдж назвал Eclipse самым амбициозным проектом Quantic Dream.

История Star Wars Eclipse развернётся за 200 лет до событий первого фильма по франшизе «Звёздные войны» — во времена расцвета Республики.

У Star Wars Eclipse пока что нет даже примерной даты выхода. Неизвестны и платформы, на которых проект выйдет.