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Star Wars Eclipse будет сильно отличаться от Detroit: Become Human

Star Wars Eclipse будет сильно отличаться от Detroit: Become Human
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Недавно глава студии Quantic Dream Дэвид Кейдж дал интервью японскому подразделению IGN и рассказал о следующей игре команды, Star Wars Eclipse. По словам Кейджа, тайтл по «Звёздным войнам» не будет рескином Detroit: Become Human.

Кейдж отметил, что Star Wars Eclipse и Detroit: Become Human — две абсолютно разные игры, однако опыт работы над вторым проектом помогает Quantic Dream делать новый тайтл. Также Дэвид Кейдж назвал Eclipse самым амбициозным проектом Quantic Dream.

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История Star Wars Eclipse развернётся за 200 лет до событий первого фильма по франшизе «Звёздные войны» — во времена расцвета Республики.

У Star Wars Eclipse пока что нет даже примерной даты выхода. Неизвестны и платформы, на которых проект выйдет.

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