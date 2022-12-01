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Авторы сериала Fallout придумают собственный сюжет

Авторы сериала Fallout придумают собственный сюжет
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Недавно глава Bethesda Тодд Говард посетил подкаст Лекса Фридмана и рассказал о работе над сериалом Fallout. По словам Говарда, разработка шоу идёт очень хорошо — он доволен всем процессом.

Как выяснилось, создатели сериала придумают для него собственную историю, которая не будет копировать сюжеты одной из частей Fallout. Говард отметил, что история будет по-своему уникальна.

Это не пересказ сюжета игры. По сути, действие будет разворачиваться в мире игры, но никакого копирования не будет. Сериал существует в том же мире, но он по-своему уникален.
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Никаких сюжетных деталей сериала пока нет. Известно, что шоураннерами стали Грэм Вагнер и Женева Робертсон-Дуорет. Одну из ролей сыграет Элла Пернелл, а Уолтон Гоггинс воплотит образ гуля.

У сериала Fallout пока что нет даже примерной даты выхода.

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