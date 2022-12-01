В России резко выросли продажи игровых ПК

Продажи игровых персональных компьютеров (ПК) в России за 10 месяцев 2022 года выросли на 32% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года. Средний чек также вырос на 8% и составил 69 683 рубля. Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на исследование аналитического ресурса «Чек Индекс».
При этом продажи игровых консолей просели аж на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Средняя сумма покупки составила 37 730 рублей. Больше трети покупок консолей пришлось на первый квартал этого года, когда наблюдался ажиотаж вокруг электроники и других непродовольственных товаров.
Также в России выросли продажи клавиатур. Объём продаж в штучном выражении увеличился на 32%, при этом средний чек снизился на 21%, до 862 рублей. Количество продаж компьютерных мышек выросло на 45%, средний чек стал на 9% меньше и составил 425 рублей. Как отмечают эксперты, спрос на компьютеры связан не только с играми, но и другими домашними задачами, включая удалённую работу.
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