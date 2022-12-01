11-летнего игрока в Valorant забанили на Twitch. Он стримил шутер с родителями

11-летний бразильский стример Лукас успешно транслировал свою невероятную игру в Valorant на Twitch. Недавно мальчик добрался до «Радианта» — максимального звания в игре — как вдруг его заблокировали на площадке из-за возраста.

К сожалению, Лукас столкнулся с правилами Twitch. Они гласят, что стримить на сайте можно с 13 лет. Он пытался обойти ограничение — на трансляции вместе с ним находились его родители. Однако это всё равно не помогло ему избежать бана. Как отметили родители мальчика, это не первая блокировка аккаунта, однако ранее Twitch уже разблокировал стримера без объяснения причин, поэтому они продолжат поддерживать своего сына и будут помогать ему с ведением трансляций.

На ситуацию уже обратили внимание не только СМИ, но и игровое сообщество. Мнение геймеров разделилось: кто-то считает, что модерация Twitch поступила согласно собственным правилам. Другие же заявляют, что мальчик транслирует игру вместе с родителями, так что это сложно назвать серьёзным нарушением.