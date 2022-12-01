Актёр из «Властелина колец» раскритиковал сериал «Кольца власти»

77-летний британский актёр Бернард Хилл, исполнивший роль короля Теодена в трилогии «Властелин колец», рассказал о своём отношении к сериалу «Властелин колец: Кольца власти». Артист признался, что так и не посмотрел шоу, потому что оно ему совсем не интересно. При этом сам сериал он назвал «проектом по зарабатыванию денег».

Это проект по зарабатыванию денег, и я не заинтересован ни в том, чтобы смотреть его, ни в том, чтобы в нём участвовать. Удачи им и всё такое, но это не настоящий «Властелин колец».

Хилл также считает, что Питеру Джексону не стоило снимать трилогию «Хоббит». Он заявил, что она получилась отличной, однако уж слишком затянутой для такой маленькой книжки.

Интересно, что Бернард Хилл — единственный актёр из оригинальной трилогии, кто не поддержал новый сериал от Amazon. Ранее за шоу уже заступались Элайджа Вуд (Фродо), Орландо Блум (Леголас), Билли Бойд (Пиппин) и Доминик Монаган (Мэрри).