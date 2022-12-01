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Бен Аффлек и Мэтт Деймон хотят делать фильмы, которые запомнят на века

Бен Аффлек и Мэтт Деймон хотят делать фильмы, которые запомнят на века
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В конце ноября давние друзья коллеги Бен Аффлек и Мэтт Деймон открыли собственную независимую киностудию Artists Equity. Актёры отметили, что хотят снимать «коммерчески успешные и умные фильмы», о которых будут говорить даже 20 лет спустя.

По словам Аффлека, его студия не будет гнаться за количеством проектов, как это делает Netflix, а в первую очередь сосредоточится на качестве. Также актёр сравнил жанры и их аудиторию.

У боевиков больше аудитории, чем у небольших драм – я это понимаю. Некоторые жанры расходятся более массово, не стоит это забывать. Но мы просто хотим делать хорошие фильмы и удивлять аудиторию.
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Первый фильм студии срежиссирует сам Аффлек, а главную роль в нём сыграет Дэймон. История ленты будет посвящена созданию культового бренда Air Jordan. Лента выйдет в 2023 году совместно с Amazon Studios, Skydance Sports и Mandalay Pictures. Бен Аффлек и Мэтт Деймон планируют в будущем выпускать минимум по пять фильмов в год.

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