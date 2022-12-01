«Великая очистка». В «Твиттере» массово блокируют спам-аккаунты
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Ещё до покупки «Твиттера» Илон Маск жаловался на большое количество ботов, «скамеров» и других фейковых аккаунтов в соцсети. Судя по всему, миллиардер планирует активно с ними бороться — сегодня он анонсировал массовую очистку соцсети от подобных профилей.
«Твиттер» прямо сейчас удаляет множество мошеннических учётных записей, поэтому многие пользователи могут заметить массовый отток подписчиков.
В комментариях пользователи заявили, что действительно начали терять подписчиков. Что уж тут говорить — сам Илон Маск потерял больше 100 тыс. фолловеров всего за несколько часов.
Пока неясно, когда закончится «великая очистка» соцсети, однако после неё в «Твиттере» действительно должно стать куда меньше спам-аккаунтов.
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