«Великая очистка». В «Твиттере» массово блокируют спам-аккаунты

Ещё до покупки «Твиттера» Илон Маск жаловался на большое количество ботов, «скамеров» и других фейковых аккаунтов в соцсети. Судя по всему, миллиардер планирует активно с ними бороться — сегодня он анонсировал массовую очистку соцсети от подобных профилей.

«Твиттер» прямо сейчас удаляет множество мошеннических учётных записей, поэтому многие пользователи могут заметить массовый отток подписчиков.

В комментариях пользователи заявили, что действительно начали терять подписчиков. Что уж тут говорить — сам Илон Маск потерял больше 100 тыс. фолловеров всего за несколько часов.

Пока неясно, когда закончится «великая очистка» соцсети, однако после неё в «Твиттере» действительно должно стать куда меньше спам-аккаунтов.