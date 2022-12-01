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В Assassin’s Creed Valhalla бесплатно раздадут скины, которые стоили немало денег

В Assassin’s Creed Valhalla бесплатно раздадут скины, которые стоили немало денег
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Недавно Ubisoft выпустила для Assassin’s Creed Valhalla финальное дополнение The Last Chapter, которое изначально должно было выйти 6 декабря. Издатель объявил, что в этот день оно запустит бесплатную еженедельную раздачу скинов, которые ранее в игровом магазине продавались за реальные деньги.

В «Твиттере» многие пользователи выразили недовольство, потому что они уже купили часть предметов. В комментариях они интересуются, какие бесплатные предметы получат те, кто ранее выложил за скины деньги.

Некоторые фанаты заявили, что Ubisoft два года выпускала платные скины, которые не имеют ничего общего с эстетикой викингов, а теперь они бесплатны. Раздача будет идти каждый вторник.

Фото: Twitter

The Last Chapter завершает историю главного героя боевика — ассассина по имени Эйвор. Вместе с дополнением разработчики исправили ряд ошибок и улучшили в игре баланс. Чтобы получить доступ к завершающей главе, необходимо выполнить ряд условий.

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Стала известна дата выхода финала Assassin’s Creed Valhalla

На финальной главе активная поддержка Assassin’s Creed Valhalla завершена. Изначально игра вышла 10 ноября 2020 года на стационарных консолях и ПК. Приключение собрало в основном положительные отзывы игроков и критиков.

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