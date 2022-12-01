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Дебют «Короля Талсы» с Сильвестром Сталлоне привлёк больше зрителей, чем «Дом дракона»

Дебют «Короля Талсы» с Сильвестром Сталлоне привлёк больше зрителей, чем «Дом дракона»
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Премьерный эпизод «Короля Талсы» с Сильвестром Сталлоне в главной роли поставил рекорд. Шоу показало самый высокий рейтинг по просмотрам в этом году среди всех проектов на кабельном телевидении.

Представители Paramount+ сообщили, что аудитория первой серии криминального сериала составило свыше 3,7 млн человек. Таким образом, шоу обошло нашумевший «Дом Дракона», если учитывать просмотры проектов исключительно на кабельном телевидении.

Премьера «Короля Талсы» состоялась 13 ноября. Криминальный сериал рассказывает об осуждённом бывшем главе мафии по прозвищу Генерал. Спустя четверть века герой выходит на свободу и отправляется в Талсу, чтобы построить там новую криминальную империю. Шоу уже продлили на второй сезон.

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