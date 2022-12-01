Nisha покинул состав Team Secret по Dota 2
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22-летний польский киберспортсмен по Dota 2 Михал Nisha Янковски покинул клуб Team Secret, за который выступал более четырёх лет. Об этом команда сообщила в своих соцсетях.
По данным «Чемпионата», инициатором расставания выступил именно мидер, который намерен сменить обстановку или, возможно, взять перерыв в профессиональной карьере.
Кто станет новым игроком второй позиции Team Secret по Dota 2, пока не сообщается. Ранее стало известно, что все остальные игроки и главный тренер продолжат представлять клуб в новом сезоне Dota Pro Circuit 2022/23.
Состав Team Secret по Dota 2 на сезон 2022/23:
- Ремко Crystallis Аретс;
- ???;
- Роман Resolut1on Фоминок;
- Бакыт Zayac Эмилжанов;
- Клемент Puppey Иванов.
Nisha выступал за Team Secret с сентября 2018 года. Вместе с европейской командой он трижды побеждал на мэйджор-турнирах, а также занимал второе и третье места на чемпионате мира The International.
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