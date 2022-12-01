Рэперы, блогеры и актрисы: YouTube представил самые популярные видео 2022 года

YouTube уже подвёл итоги года. Видеохостинг представил список самых популярных видеороликов уходящего 2022 года.
Первое место чарта занял трогательный ролик о 23-летнем Minecraft-блогере Technoblade. Парень не смог одолеть рак, его отец опубликовал видео, в котором он зачитывает обращение сына к подписчикам перед смертью. Ролик набрал более 87 млн просмотров.
Второе место взяло уже легендарное видео с церемонии вручения премии «Оскар», где Уилл Смит «врезал» Крису Року. Ролик собрал 103 млн просмотров.
На третьей позиции — видео, в котором знаменитый Minecraft-блогер впервые показывает своё лицо. Ролик посмотрели более 47 млн раз.
На четвёртой — яркий перформанс от рэперов Dr. Dre, Снуп Догга, Кендрика Ламара, Эминема, 50 Cent и певицы Мэри Джей Блайдж. Артисты выступали живьём на перерыве 56-го матча Суперкубка — эфирное время этого мероприятия в США считается самым дорогим. Ролик собрал 143 млн просмотров.
Пятую строчку заняло видео блогера MrBeast, где он воссоздаёт сказочную шоколадную фабрику Вилли Вонки. Ролик собрал 127 млн просмотров.
На шестом — видео, в котором блогер Марк Робер разыграл телефонных мошенников, выпустив в их офисе тараканов. Ролик посмотрели 55 млн раз.
Седьмое место захватило видео, в котором создатель YouTube-канала Jaiden Animations совершает каминг-аут. Ролик набрал 17 млн просмотров.
Восьмую строчку занял короткометражный хоррор The Backrooms. Фильм собрал 42 млн просмотров.
Девятое место удержало видео, в котором авторы YouTube-канала The Try Guys объясняют причину скандального расставания с одним из участников коллектива. Ролик набрал более 11 млн просмотров.
Топ-10 закрыло интервью со звездой сериала «Очень странные дела» Милли Бобби Браун. Ролик с канала First We Feast посмотрели 23 млн раз.
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