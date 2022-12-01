Топовый стример показал свою комнату, полную мусора. Тысячи зрителей помогли ему убраться

Бывший киберспортсмен и популярный англоязычный стример Феликс xQc Ленгьел провёл трансляцию, на которой убирался в своей комнате. Стрим собрал более 16 тысяч зрителей.

Увиденное во время эфира поразило аудиторию xQc: оказалось, что стример очень долго не наводил порядок, поэтому в комнате скопилась груда мусора — остатки еды, грязная посуда и пакеты из доставки.

Фото: Twitch xQc

Помимо этого, оказалось, что Феликс не умеет пользоваться чистящими средствами и стиральной машинкой: он регулярно спрашивал у зрителей в чате, что нужно сделать, чтобы очистить поверхность или постирать вещи (xQc утверждает, что впервые самостоятельно делал это).

Сейчас на канал Феликса xQc Ленгьела подписаны более 11 млн человек, каждый эфир стримера собирает десятки тысяч зрителей.