В Assassin's Creed Valhalla добавили костюмы из Destiny 2 и Monster Hunter

Игроки обнаружили в файлах финального обновления для Assassin's Creed Valhalla броню из игр Destiny 2 и Monster Hunter. Фанаты считают, что Ubisoft скоро официально анонсирует эту коллаборацию.

Благодаря полученным файлам стало известно, что пользователи cмогут получить броню Лорда Шакса и Сэйнта-14, а также одеяние из монстра Одогарона. Это далеко не первый кроссовер Assassin's Creed Valhalla и других игр серии. Например, в Assassin's Creed Origins можно получить одежду из мира Final Fantasy, а в «Вальгалле» ранее находили броню Железного человека.

Фото: Ubisoft

Фото: Ubisoft

Фото: Ubisoft

На днях Ubisoft объявила о бесплатной раздаче скинов и других предметов из Assassin's Creed Valhalla, которые ранее игроки покупали за реальные деньги.

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Assassin's Creed Valhalla доступна на стационарных и консолях и ПК.