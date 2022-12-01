Вышел трейлер «Кокаинового медведя» — последнего фильма Рэя Лиотты

Авторы комедийного и триллера «Кокаиновый медведь» презентовали дебютный трейлер проекта. Сюжет картины основан на реальных событиях.
В 1985 году в лесах Джорджии падает самолёт, который перевозит запрещённые вещества. Случайно огромное количество кокаина поглощает дикий медведь. В итоге зверь буквально сходит с ума начинает убивать всех, кто попадается на пути.
«Кокаинового медведя» поставила актриса Элизабет Бэнкс. Ранее она отметилась в популярных картинах «Сорокалетний девственник», «Человек-паук» Сэма Рейми и в сериале «Клиника». В своей новой режиссёрской работе Бэнкс вдохновлялась «Челюстями» Стивена Спилберга и рядом фильмов Джона Карпентера. Ранее Элизабет срежиссировала «Ангелов Чарли» 2019 года и ещё несколько картин.
В «Медведе» главные роли исполняют Кери Рассел, О’Ши Джексон, Олден Эренрайк, Марго Мартиндейл, Кристофер Хивью, Джесси Тайлер Фергюсон и Рэй Лиотта. Для Лиотты это последняя работа. Актёр скончался весной в возрасте 67 лет.
Мировая премьера «Кокаинового медведя» намечена на 23 февраля 2023 года.
- 1 декабря 2022
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